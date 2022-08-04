تراجع أرباح علي بابا جروب بمقدار النصف خلال الربع الأول

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا جروب هولدنجز اليوم الخميس تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار النصف تقريبا عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وذلك على خلفية تراجع إيراداتها وانخفاض أسعار الأوراق المالية التي تمتلكها في البورصة.

وقال دانيال شانج رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة علي بابا “خلال الربع الأول تكيفنا بنشاط مع التغييرات في بيئة الاقتصاد الكلي وواصلنا التركيز على استراتيجيتنا طويلة المدى من خلال مواصلة تعزيز قدرتنا على خلق قيمة للعملاء”.

بلغت أرباح علي بابا خلال الربع الأول 22.74 مليار يوان صيني (3.40 مليار دولار) ، مقابل 46.14 مليار يوان خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت أرباح السهم الواحد 8.51 يوان بما يعادل 1.27 دولار مقابل 16.38 يوان للسهم خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 205.56 مليار يوان (30.69 مليار دولار) مقابل 205.74 مليار يوان خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بسبب تراجع الإيرادات لقطاع التجارة في الصين، مقابل نمو إيرادات قطاع خدمات الحوسبة السحابية.