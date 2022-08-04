مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط يشيد بتطور العلاقات الكويتية الروسية في مختلف المجالات

أشاد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ونائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف اليوم الخميس بتطور العلاقات الكويتية الروسية في مختلف المجالات.

وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن دولة الكويت كانت أول بلد في منطقة الخليج العربي يقيم علاقات دبلوماسية مع روسيا في بداية الستينات من القرن الماضي.

وأضاف أن العلاقات بين روسيا ودولة الكويت تتطور باطراد في مختلف المجالات وان الجانبين يجريان مشاورات حول المسائل المتعلقة بعلاقات التعاون الثنائي القائم على المنفعة المتبادلة بصورة دائمة.

وأعرب المسؤول الروسي عن اهتمام بلاده “بتنمية الروابط التجارية والاستثمارية والانسانية مع دولة الكويت” مبرزا حقيقة أن العلاقات بين البلدين صمدت أمام امتحان الزمن ولها افاق واسعة.

ولفت إلى أن موسكو والكويت تجريان مشاورات حول سبل تطوير قضايا علاقات الصداقة الثنائية وحوارا سياسيا وتبادلا للاراء حول التطورات في منطقة الشرق الاوسط والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستطرد ان الجانب الروسي يبدي على الدوام “اهتماما بالاستماع الى تقييمات الجانب الكويتي حول التطورات الجارية في الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي”.

ولفت إلى وجود العديد من القضايا في الشرق الأوسط التي تثير الاهتمام وتشكل محورا لتبادل الآراء مع الجانب الكويتي بما في ذلك تطورات الوضع في العراق ومسيرة التسوية في سوريا وما يرتبط بها من قضايا تتعلق بتطبيع الوضع الاقتصادي والاجتماعي هناك اضافة الى التصدي للإرهاب وغيرها من القضايا.

واشار الى اهتمام موسكو كذلك بالتطورات الجارية في ليبيا واليمن معيدا الى الاذهان ان روسيا كانت قد دعمت المبادرة الكويتية لتسوية الوضع في اليمن.

كما أعرب بوغدانوف عن “اهتمام بلاده بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وايران” مشيرا الى ان روسيا ابدت مرارا استعدادها للعب دور الوساطة مع ايران والدول المعنية إذا كانت مثل هذه الوساطة مطلوبة”.

ولفت إلى أن “من شأن تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإيران أن يساهم في تسوية العديد من قضايا المنطقة بشكل عام”.