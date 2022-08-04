البرتغالي سانشيز ينضم لباريس سان جيرمان لمدة خمس سنوات

‬أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز من ليل لخمس سنوات.

ولم يكشف سان جيرمان عن تفاصيل التعاقد لكن وسائل إعلام فرنسية ذكرت أن بطل فرنسا دفع 15 مليون يورو (15.35 مليون دولار) إلى ليل مقابل الحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره 24 عاما والذي خاض 32 مباراة مع منتخب البرتغال وسجل ثلاثة أهداف.

تخرج سانشيز في أكاديمية بنفيكا ولعب مع الفريق الأول للنادي في موسم 2015-2016 وساعده على الفوز بثنائية الدوري وكأس الرابطة في البرتغال.

وانضم إلى بايرن ميونيخ عملاق كرة القدم الألماني في 2016 وخاض 53 مباراة فقط مع النادي البافاري خلال فترة عامرة بالألقاب. كما لعب على سبيل الإعارة مع سوانزي سيتي.

وانتقل إلى ليل في 2019 وفاز سانشيز بالدوري الفرنسي بعدها بعامين.