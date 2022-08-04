الرئيس الأميركي جو بايدن

البيت الأبيض: الفحوص أثبتت أن بايدن لا يزال مصابا بكورونا

4 أغسطس، 2022
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قال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مذكرة أصدرها البيت الأبيض إن نتيجة اختبار كوفيد-19 جاءت إيجابية مرة أخرى اليوم الخميس، لكنه يشعر بأنه “بحالة جيدة للغاية”.

وأوضح أوكونور في المذكرة أن بايدن لا يزال يعاني من سعال “على فترات متباعدة جدا”، لكنه يتحسن. وسيبقى بايدن في العزل.

كان الرئيس البالغ من العمر 79 عاما قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو تموز. وقد جاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت فيما وصفه أوكونور بأنه حالة “ارتداد” لوحظت في نسبة صغيرة من المرضى الذين يتناولون الدواء المضاد للفيروسات باكسلوفيد.

المصدر
رويترز
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4 أغسطس، 2022
0 21 أقل من دقيقة

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