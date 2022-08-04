مدير جامعة الكويت يلتقي بأسرة قطاع الأبحاث

التقى مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي بأسرة قطاع الأبحاث ممثلةً بالدكتور علي المطيري ، القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث ، والدكتورة نورية الكندري، مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث ، والدكتورة حنين الغبرا، مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات ،وذلك بحضور جميع موظفي القطاع .

بدايةً رحب القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د. علي المطيري بمدير جامعة الكويت أ.د. يوسف الرومي وبالهيئة الأكاديمية والحضور ، كما شكر مدير الجامعة على هذا اللقاء الذي من شأنه تقوية العلاقة بين الإدارة العليا للجامعة والإدارات الجامعية ومراكز العمل المختلفة، كما أكد حرص القطاع على تحقيق الخطة الإستراتيجية ورفع التصنيف العالمي لجامعة الكويت.

وبدوره أكد مدير الجامعة أ.د. الرومي أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف على الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل فيما يخدم مصلحة منتسبي جامعة الكويت الذين يعدون أهم الركائز التي تهتم بها جامعة الكويت.