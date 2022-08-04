وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب التسجيل في خطة الشواغر للبعثات الخارجية من 7 إلى 10 الجاري

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف خطة الشواغر للبعثات الخارجية للطلبة الكويتيين من خريجي الثانوية العامة (النظام الموحد) أو ما يعادله بقسميه العلمي والأدبي الحاصلين على الثانوية في عامي 20221/2020 و2022/2021.

جاء ذلك ببيان رسمي ل‍وزارة التعليم العالي، حيث أعلنت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الناطق الرسمي باسم الوزارة فاطمة السنان: أنه بناء على توجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف سيتم فتح باب التسجيل في خطة الشواغر للبعثات الخارجية لهذا العام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2022/08/07 ويستمر حتى تمام الساعة 12:00 ظهرا من يوم الأربعاء الموافق 2022/08/10، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لإعطاء أكبر فرصة ممكنة لكافة أبنائنا الطلبة والطالبات ممن لم يتسن لهم القبول مسبقا في جامعة الكويت وخطة البعثات الداخلية والخارجية للوزارة للتقديم في خطة الشواغر.

وأوضحت إنه يشترط للتسجيل بخطة بعثات الشواغر في التخصصات الطبية (طب بشري وطب الأسنان) في الدول الأجنبية تقديم شهادة اختبار الأيلتز (الأكاديمي/ UKVI) بدرجة (6.5) كحد أدنى، وألا تقل عن درجة (6) في أي بند من بنود الاختبار، أو ما يعادل ذلك للدرجة الكلية والبنود في اختبار التوفل ماعدا في جمهورية ايرلندا وكندا فيشترط ارفاق اختبار الايلتز الأكاديمي بدرجة (6.5) على ألا تقل الدرجة عن (6.5) في أي بند من بنود الاختبار.

وذكرت السنان أنه في حال رغبة المقبولين في خطة بعثات الوزارة للعام الجامعي 2023/2022 أو بخطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية أو بعثات التميز بالتقديم لخطة بعثات الشواغر، فإنه يجب عليهم الانسحاب من تلك البعثة حتى يتسنى لهم التسجيل في خطة الشواغر.

علما بأنه في حال عدم قبولهم في خطة الشواغر فلن يتم إعادة المقعد الذي تم الانسحاب منه، كما يسمح للحاصلين على بعثة داخلية وانسحبوا منها قبل التحاقهم بها التسجيل بخطة بعثات الشواغر، مع تقديم ما يثبت ذلك، مشددة بالوقت ذاته إنه لا يحق للطالب التسجيل بخطة الشواغر في حال تسجيله في جامعة الكويت والجامعات الخاصة أو خطة المنح الدراسية لخارج الكويت، ويحق للوزارة إلغاء التسجيل في حال الإخلال بهذا الشرط.

وأضافت إنه يجب الاطلاع على التخصصات المدرجة في الخطة وتوصيفها العلمي وشروط القبول بالجامعات لكل تخصص، حيث سيتم إدراج التخصصات في خطة الشواغر بالنسب المئوية المعتمدة بخطة البعثات (الأصلية)، وسيتم الفرز وفق أدنى نسبة تم قبولها بكل تخصص في الخطة الأصلية باستثناء تخصصي الطب البشري وطب الأسنان.

مؤكدة على جميع الطلبة والطالبات المتقدمين لخطة الشواغر ضرورة الاطلاع على شروط التسجيل، حيث يعتبر تسجيل الطالب لا غيا في حال عدم إدخال أو استكمال المستندات المطلوبة المحددة في الموقع الإلكتروني للوزارة قبل انتهاء الموعد المحدد للتسجيل.

مع أهمية تسجيل الطالب في أكثر من رغبه بحيث لا تقل عن 8 رغبات، حيث أن آلية القبول بمقاعد البعثات الخارجية تتم بناء على النسب المئوية للطلبة والطالبات المتقدمين وفق الرغبات المختارة.

ختاما وجهت السنان الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم لمتابعة حملة «وجهني» لوزارة التعليم العالي في مرحلتها الثالثة والأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للوزارة مؤكدة استعداد الوزارة لاستقبال أي استفسارات خاصة بخطة الشواغر للبعثات الخارجية من خلال خدمة التواصل عن بعد skiplino، داعيه الله- عز وجل- التوفيق والسداد لجميع المتقدمين من أبنائنا الطلبة والطالبات.