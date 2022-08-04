“هيئة الشباب” تختتم الموسم الثالث من برنامج “إدارة المرافق” ضمن مشروع صناع العمل

“هيئة الشباب” تختتم الموسم الثالث من برنامج “إدارة المرافق” ضمن مشروع صناع العمل

اختتمت الهيئة العامة للشباب برنامج (إدارة المرافق والأمن والسلامة والبيئة) الموسم الثالث ضمن المشروع التنموي (صناع العمل) المدرج في برنامج العمل الحكومي في محور تطوير رأس المال البشري.

وقال عميد كلية العلوم الادارية ورئيس مجلس الأمناء بمركز التميز في الإدارة الدكتور ابراهيم ميرزا في كلمة ألقاها اليوم الخميس بختام الموسم إن البرنامج يهدف إلى تأهيل الشباب الكويتيين حديثي التخرج في المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل لهم بعد تدريبهم وصقل قدراتهم.

وأشار ميرزا إلى أن التعاون المشترك بين الكلية والهيئة جاء بمد جسور التواصل وتعزيز مسيرة التنمية الإدارية وبناء قنوات بين جامعة الكويت بمختلف كلياتها ومن باب التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة.

وأضاف أن الدور التنموي الذي تؤديه الهيئة يؤكد حرصها ودعمها لمواهب وقدرات الشباب وعملها على تشجيع الشباب الكويتيين من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للشباب مهنئا المتدربين بنجاح البرنامج التدريبي وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

من جانبه قال رئيس فريق صناع العمل في الهيئة الدكتور هاشم الطبطبائي في كلمة مماثلة إن المشروع التأهيلي استهدف الشباب الكويتيين حديثي التخرج في التخصصات الهندسية لخلق فرص وظيفية لهم في الشركات التي تهتم بمجال (إدارة المرافق) بعد اكتسابهم المهارات والقدرات المؤهلة لسوق العمل.

وأوضح الطبطبائي أنه يجب السعي لتطوير أساليب (ادارة المرافق) في الكويت لما له في أثر كبير لاستدامه مرافق الدولة وتحسين بيئة العمل وبالتوافق مع الركيزة الثانية من رؤية كويت جديدة 2035 بنية تحتية متطورة.

وذكر أن مشروع (إدارة المرافق) يعد أحد المشاريع الفرعية ضمن مشروع (صناع العمل) المدرج ضمن خطة الدولة الإنمائية (2021 -2025) إذ يعمل على إعداد مشاريع متكاملة للشباب ضمن مجالات السياسة الوطنية للشباب والتي أقرها مجلس الوزراء والمكلفة بتنفيذها الهيئة العامة للشباب.