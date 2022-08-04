الارصاد الجوية: طقس شديد الحرارة ورطب على المناطق الساحلية والجزر

قالت ادارة الارصاد الجوية الكويتية ان البلاد تتأثر حاليا بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتلة هوائية شديدة الحرارة حيث يكون الطقس اليوم الخميس شديد الحرارة نهارا وحارا إلى مائل للحرارة ليلا ويكون رطبا نسبيا خصوصا بالمناطق الساحلية والجزر.

وتوقع مراقب قسم التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وعن طقس الليلة افاد بأنه حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و35 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

واضاف ان طقس نهار غد الجمعة شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وتوقع لطقس ليلة الجمعة ان يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و32 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وعن طقس نهار بعد غد السبت ذكر انه شديد الحرارة ورطب نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 08 و38 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 45 و47 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وأضاف أن طقس ليلة السبت حار إلى مائل للحرارة ورطب نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 06 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و34 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.