تدفق للحمم بعد ثوران بركاني في أيسلندا

يتواصل اليوم الخميس تدفق الحمم بعد ثوران بركاني على شبه جزيرة ريكيانيس، التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك.

وأظهرت لقطات نقلها التلفزيون الأيسلندي الحمم المنصهرة تتدفق من صدع يبلغ طوله مئات الأمتار في منطقة وعرة.

كما تواصل الأدخنة البيضاء التصاعد من الصخور المنصهرة. ووفقا للقياسات الأولية، فإن الثوران أقوى بكثير في ساعاته الأولى بالمقارنة ببداية ثوران كان وقع في عام 2021 .

يأتي هذا بينما استمر وقوع الهزات الأرضية، التي تمثل مؤشرا على الثوران البركاني.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية بالبلاد أن هزة بقوة 4.6 درجة وقعت صباح اليوم.

وأوضحت الهيئة في الوقت نفسه أن عدد الهزات تراجع بشكل ملحوظ منذ الثوران.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثافة السكانية بالمنطقة منخفضة نسبيا، إلا أنه يوجد بها أهم مطار في البلاد، والذي يتعامل تقريبا مع جميع الرحلات الجوية الواصلة للجزيرة والمغادرة منها.