حادثة سير تودي بنائبة أميركية واثنين من مساعديها

قال مكتب النائبة في الكونغرس الأميركي جاكي والورسكي وشرطة ولاية إنديانا، إن والورسكي واثنين من مساعديها لقوا حتفهم، الأربعاء الثالث من أغسطس (آب)، عندما اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بسيارة انحرفت عن مسارها ودخلت الاتجاه المعاكس.

ونعى الرئيس جو بايدن وأعضاء الكونغرس النائبة الجمهورية والورسكي (58 سنة) العضو في مجلس النواب الأميركي عن الدائرة الثانية في ولاية إنديانا، والتي كان من المعروف عنها سعيها المستمر للتعاون مع زملائها من الحزبين لخدمة مصالح أبناء دائرتها. وقال البيت الأبيض إنه سينكس الأعلام حداداً عليها.

وكتب وزير النقل بيت بوتيغيغ، وهو ديمقراطي، على “تويتر”، “على الرغم من أننا ننتمي إلى خلفيات سياسية مختلفة للغاية، إلا أنها كانت دائماً على استعداد للتعاون طالما وجدت هناك أرضية مشتركة”.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة إلكارت، إن النائبة كانت تسير على طريق إنديانا بعد ظهر الأربعاء مع مساعدتها إيما طومسون (28 سنة) وأحد مديري دائرتها ويدعى زاكري بوتس (27 سنة).

وذكر أن “سيارة متجهة نحو الشمال تحركت يساراً متجاوزة منتصف الطريق واصطدمت مقدمتها” بمقدمة سيارة والورسكي مما أسفر عن مقتل ركابها الثلاثة. وأضاف أن سائقة السيارة الأخرى وتدعى إيديث شموكر (56 سنة) لقيت حتفها في موقع الحادث بالقرب من بلدة ناباني بشمال إنديانا.

حظيت بالاحترام

وكانت والورسكي مقيمة في ولاية إنديانا طوال حياتها تقريباً، وفقاً لسيرتها الذاتية الرسمية.

وقبل انتخابها في عام 2012 لعضوية مجلس النواب، خدمت ثلاث فترات في المجلس التشريعي لولاية إنديانا، وأمضت أربع سنوات كمبشّرة في رومانيا مع زوجها، كما عملت مراسلة إخبارية في ساوث بيند، وفقاً لسيرة ذاتية نُشرت في موقعها الإلكتروني الخاص بالكونغرس.

وقال بايدن، وهو ديمقراطي، إنه ووالورسكي “ربما يمثلان حزبين مختلفين ولم يتفقا بشأن العديد من القضايا، لكنها حظيت باحترام أعضاء الحزبين”.

وقالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في بيان، إن والورسكي “جلبت بشغف أصوات الناخبين في شمال إنديانا إلى الكونغرس، وأعجب بها زملاؤها من الحزبين بسبب لطفها”.