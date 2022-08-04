بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 5.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 5.7 نقطة ليبلغ مستوى 7732.75 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.07 في المئة.

وتم تداول 123.9 مليون سهم عبر 7593 صفقة نقدية بقيمة 30.8 مليون دينار (نحو 101.6 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6.19 نقطة ليبلغ مستوى 5871.71 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.11 في المئة من خلال تداول 80.3 مليون سهم عبر 3505 صفقات نقدية بقيمة 9.5 مليون دينار (نحو 31.3 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5.6 نقطة ليبلغ مستوى 8626.96 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.07 في المئة من خلال تداول 43.6 مليون سهم عبر 2113 صفقة بقيمة 21.3 مليون دينار (نحو 70.2 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 1.1 نقطة ليبلغ مستوى 6163.39 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.02 في المئة من خلال تداول 64.8 مليون سهم عبر 2733 صفقة نقدية بقيمة 8.8 مليون دينار (نحو 29 مليون دولار).

وكانت شركات (لاند) و(مشاعر) و(تمدين أ) و(وطنية م ب) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(جي إف إتش) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (فجيرة أ) و(فيوتشر كيد) و(فنادق) و(أركان) الأكثر انخفاضا.