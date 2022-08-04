مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على قبول عضوية السويد وفنلندا في “ناتو”

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على قبول عضوية السويد وفنلندا في “ناتو”

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في خطوة وصفها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتاريخية.

وجاءت النتيجة النهائية لأصوات مجلس الشيوخ مساء أمس الأربعاء 95 صوتا مؤيدا مقابل صوت واحد معارض.

وتتلو الخطوة دعوة الحلف نهاية يونيو الماضي البلدين رسميا للانضمام إليه وهو ما يستلزم التصديق النهائي من سلطات الدول الأعضاء التشريعية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل بروتوكولات انضمام البلدين الأوروبيين للتصديق إلى مجلس الشيوخ في يوليو الماضي مما مهد الطريق للتصويت الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ.

وأشاد بايدن في تصريح بخطوة مجلس الشيوخ معتبرا أن “التصويت التاريخي” على البروتوكولات “يرسل إشارة مهمة بشأن التزام الولايات المتحدة المستمر تجاه (ناتو) وضمان استعداد تحالفنا لمواجهة تحديات اليوم وغدا”.

وأكد بايدن أن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف سيؤدي إلى تعزيز الأمن الجماعي لحلف (ناتو) وتعميق الشراكة عبر الأطلسي قائلا “سنواصل العمل للبقاء يقظين ضد أي تهديدات لأمننا المشترك وردع ومواجهة العدوان أو التهديد بالعدوان”.