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الداخلية: تحرير عدة مخالفات بحق مركبات تجاوبا مع شكوى مقدمة من قبل مواطنة عن وقوف السيارات فوق الرصيف المبلط

3 أغسطس، 2022
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قالت الإدراة العامة للعمليات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع المرور تفاعل مع شكوى مقدمة من قبل مواطنة عن وقوف عدد من السيارات فوق الرصيف المبلط في محافظة الجهراء.

وأعلنت الإدارة أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير عدة مخالفات بحق المركبات المخالفة.

وتقدمت الوزارة بالشكر للمواطنة على حسها الوطني الذي جسد مبدأ (كل مواطن خفير).

وناشدت الوزارة الجميع إلى ضرورة إبلاغها عن أي ظواهر سلبية أو مخالفات قانونية يتم رصدها بالاتصال الفوري على هاتف الطوارئ (112).

المصدر
وزارة الداخلية
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3 أغسطس، 2022
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