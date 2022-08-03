الخارجية: دولة الكويت ترحب باتفاق تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية لمدة شهرين

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت باتفاق تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية لمدة شهرين إضافيين مع التأكيد على فتح المعابر الإنسانية في تعز.

وأشادت الوزارة بالمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في تعزيز الالتزام بالهدنة وتمديدها والتي جاءت برعاية الأمم المتحدة ضمن سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة (مارس 2021) لانهاء الأزمة اليمنية وصولا إلى حل سياسي شامل.

وأعربت الوزارة عن تطلع دولة الكويت إلى أن يكون تمديد الهدنة في اليمن مدخلا لبدء العملية السياسية وصولا الى حل سياسي شامل يضمن أمن اليمن واستقراره ويحقق تطلعات شعبه الشقيق.