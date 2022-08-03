“ويفا” يعتمد تقنية “نصف آلية” لكشف التسلل في كأس السوبر الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه سيستخدم لأول مرة تكنولوجيا “نصف آلية” لتحديد التسلل تعرف باسم (ساوت) في كأس السوبر الأوروبي في العاشر من الشهر الجاري بين ريال مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني في هيلسينكي.

وأعلن (يويفا) أنه سيطبق نفس التكنولوجيا بداية من مرحلة المجموعات في دوري الأبطال هذا الموسم.

وقال مسؤول التحكيم في الاتحاد، روبرتو روسيتي اليوم إن (يويفا) “يبحث باستمرار عن حلول تكنولوجية جديدة لتحسين اللعب ودعم عمل الحكام”.

وصرح المسؤول “هذا النظام المبتكر يسمح لأجهزة (فار) بتحديد مواقف التسلل بشكل سريع وأكثر دقة، ما سيحسن سلاسة اللعب والقرارات”.

ووفقا لـ(يويفا) سيعمل النظام بفضل كاميرات متخصصة قادرة على متابعة 29 نقطة جسدية مختلفة لكل لاعب.

وذكر الاتحاد بأنه منذ 2020 طبق 188 تجربة تتضمن كل مباريات دوري الأبطال الموسم الماضي.

وقال روسيتي “النظام جاهز للاستخدام رسميا في المباريات وتطبيقه في دوري الأبطال”.