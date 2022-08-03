مدير جامعة الكويت يحتفي بجائزة نظم المعلومات الجغرافية

استقبل مدير جامعة الكويت أ.د. يوسف الرومي وفداً من البرنامج الإنشائي ضم كلًّا من مدير البرنامج د. خالد الهزاع، ومستشار نظم المعلومات الجغرافية د. جاسم العلي، ورئيسة فريق نظم المعلومات الجغرافية أ.رحاب الصراف حيث قدموا لحضرته الدرع التذكاري الخاص بجائزة الإنجاز في نظم المعلومات الجغرافية (SAG AWARD) لعام 2022 وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس 2022 بمكتب مدير الجامعة في الخالدية.

وخلال اللقاء استمع مدير الجامعة لشرح مفصل حول أهمية تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والخدمات التي تقدمها، إلى جانب مهام الفريق العامل في هذا الحقل ومراحل عمله في مدينة صباح السالم الجامعية، مثمنًا جهود الفريق وما حققه من إنجاز، ومتمنياً تعميق التعاون مع الأجهزة والإدارات الجامعية المختلفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه التكنولوجيا في خدمة مرتادي الحرم الجامعي الجديد.

من اللقاء

وكانت مدينة صباح السالم الجامعية قد حصدت الجائزة التي تقدمها شركة إزري (Esri) العالمية؛ إذ تم اختيار الحرم الجامعي الجديد لجامعة الكويت كأحد الجهات التي تميزت بأدائها وإنجازها في استخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم الشهر الماضي بمدينة ساندييجو في الولايات المتحدة الأميركية.