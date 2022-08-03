وزير النفط يؤكد ضرورة التعاون والتنسيق بين المنتجين لمواجهة التحديات في إمدادات الأسواق

وزير النفط يؤكد ضرورة التعاون والتنسيق بين المنتجين لمواجهة التحديات في إمدادات الأسواق

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور محمد الفارس اليوم الأربعاء ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع المنتجين لمواجهة أي تحديات أو تأثيرات في إمدادات الأسواق النفطية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط عقب ترؤس الفارس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع ال43 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) في تحالف (أوبك +) والاجتماع الوزاري ال31 لتحالف (أوبك +) اللذين عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال الفارس إن تحالف (أوبك +) (منظمة الدول المصدرة للنفط ودولا خارج المنظمة) سيدخل مرحلة جديدة من التعاون الشامل لإدارة الأسواق النفطية بكل فعالية ولعب دور أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لوفاة الأمين العام السابق لمنظمة (أوبك) محمد باركيندو منوها بمسيرته طوال السنوات الماضية في قيادة المنظمة والجهود التي بذلها في تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء.

وهنأ الأمين العام لمنظمة (أوبك) هيثم الغيص الذي تسلم مهام عمله يوم أمس الأول متمنيا له التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة في دعم وتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود لخلق مزيد من الاستقرار في الأسواق النفطية.

وأشاد بدور (أوبك +) في المساهمة في استقرار الأسواق وأمن المعروض بشكل فاعل مؤكدا ان (أوبك +) يشكل عنصرا رئيسيا في ميزان السوق يجب المحافظة عليه لمصلحة الجميع.

وأكد الفارس التزام دولة الكويت الكامل بالحصص الإنتاجية المتفق عليها مشيدا بقرار (أوبك +) بزيادة الامدادات خلال شهر سبتمبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا “لتكون مؤشرا إيجابيا لدعم السوق وتكون حصة الكويت لشهر سبتمبر المقبل عند 818ر2 مليون برميل يوميا”.

وضم وفد الكويت في الاجتماعين كلا من محافظ دولة الكويت لدى منظمة (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى منظمة (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.