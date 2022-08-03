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منظمة الصحة العالمية تسعى للحصول على أكثر من 123 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء في القرن الأفريقي

3 أغسطس، 2022
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ناشدت منظمة الصحة العالمية الحصول على 123.7مليون دولار للقيام بإنقاذ الأرواح في القرن الأفريقي، حيث يواجه الملايين الجوع بسبب ” أزمة الغذاء غير المسبوقة”.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المنظمة قالت في بيان اليوم الأربعاء إن أكثر من 80 مليون شخص في دول تشمل كينيا وأوغندا وأثيوبيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث صُنف أكثر من 37.5 مليون شخص منهم على أنهم في مرحلة الأزمة، حيث يقومون ببيع ممتلكاتهم لإطعام أنفسهم وأفراد أسرهم.

وأضافت المنظمة” بسبب الصراع والتغيرات في المناخ وجائحة كورونا، أصبحت هذه المنطقة منطقة ساخنة للجوع تشهد تداعيات كارثية على الصحة والأرواح”.

وأوضحت أن الأموال سوف توجه إلى الاجراءات العاجلة التي تشمل قدرة المنطقة على الرصد ومواجهة تفشي الأمراض، وتوفير علاج للمرضى والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الشديد.

المصدر
د ب أ
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3 أغسطس، 2022
0 12 أقل من دقيقة

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