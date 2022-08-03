أوبك+ ترفع الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في سبتمبر

أوبك+ ترفع الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في سبتمبر

وافق تحالف أوبك+ على زيادة إنتاج النفط لشهر سبتمبر/ أيلول بواقع 100 ألف برميل يوميًا، خلال اجتماعه الذي عقده اليوم.

أسعار النفط ترتد بعد قرار أوبك+

ارتدت أسعار النفط بعد القرار، فقد تحول خام برنت إلى الارتفاع بنسبة 1.42% إلى 101.97 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر خام نايمكس الأميركي بنسبة 1.96% إلى 96.29 دولار للبرميل، وقت إعداد هذا التقرير.

يأتي ذلك بعد أن أبقى التحالف على وتيرة زيادة الإنتاج خلال اجتماعه في أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي عند 648 ألف برميل يوميًا، بعد موافقته في بداية الشهر ذاته على زيادته من 432 ألف برميل تحت ضغوط من الولايات المتحدة لضبط الأسعار.

ومن المقرر أن تنهي أوبك+، في سبتمبر/ أيلول، جميع تخفيضات الإنتاج القياسية التي طبقتها في عام 2020، للتعامل مع انهيار الطلب الناجم عن جائحة كوفيد- 19.

خفضت اللجنة الفنية المشتركة التابعة للمجموعة، أمس، توقعاتها لفائض الإنتاج في سوق النفط هذا العام بنحو 200 ألف برميل يوميًا إلى 800 ألف برميل يوميًا، لكنها لم تناقش سياسة الإنتاج في اجتماعها.

وفق التوقعات

جاءت الزيادة متوافقة مع توقعات سوق النفط وأعضاء من تحالف أوبك+ التي أشارت إلى رفع طفيف لإنتاج شهر سبتمبر/ أيلول، إذ إن معظم المنتجين يضخون خامًا يقترب من أقصى حدود قدراتهم الإنتاجية، ولا تمكنهم تلبية الدعوات الأميركية لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار.

طلبت الولايات المتحدة من السعودية والإمارات، العضوين البارزين في أوبك مرارًا، ضخ المزيد من النفط للمساعدة في مواجهة روسيا، بعد اشتداد أزمتها مع أوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي.

يُعتقد أن السعودية والإمارات فقط لديهما بعض القدرة الإضافية لزيادة الإنتاج، لكن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال إنه أُبلغ بأن البلدين لديهما قدرة محدودة للغاية على زيادة إنتاج النفط.

توقعات بالزيادة بعد زيارة بايدن

توقع البيت الأبيض زيادة منتجي النفط الرئيسيين في تحالف أوبك+ لإنتاج الخام بعد زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط الشهر الماضي.

أثرت تحديات إمدادات النفط الصخري في الولايات المتحدة في ميزان العرض والطلب، والتعافي على الطلب على النفط مستمر، لكن قد يكون بوتيرة أقل عن بداية العام والعام الماضي حسبما قال الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص قبيل الاجتماع.

توقع بولات أكشولاكوف، وزير الطاقة في قازاخستان، البلد العضو في أوبك+ أن يضطر التحالف إلى زيادة إنتاج النفط لتجنب الإضرار بالسوق، قائلًا “قلنا مرارًا إن السعر المفضل هو بين 60 و80 دولارًا للبرميل. اليوم السعر 100 دولار. لذلك قد نضطر إلى زيادة الإنتاج لتجنب الإضرار بالاقتصاد”.