كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري

كبير المفاوضين الإيرانيين يسافر إلى فيينا لإجراء محادثات لإنقاذ اتفاق 2015

3 أغسطس، 2022
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني سيتوجه إلى فيينا اليوم الأربعاء لإجراء محادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، مضيفا أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوقها.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث ناصر الكنعاني قوله إن “باقري كني سيغادر طهران في غضون ساعات … خلال هذه الجولة من المحادثات التي ستعقد كالمعتاد بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ستُناقش الأفكار التي تطرحها الأطراف المختلفة”.

في الشهر الماضي، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه اقترح مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق الذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عنها.

المصدر
رويترز
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3 أغسطس، 2022
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