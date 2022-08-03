اختتام الإجتماع الرابع عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اختتم صباح اليوم الإجتماع الرابع عشر للجنة الإدارة والقوى البشرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتفعيل آلية العمل في مجال الإدارة ضمن إطار موحد للقوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي .

من جانبه ألقى رئيس الإجتماع معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن دكتور خالد علي الكندري كلمة بهذه المناسبة رحب من خلالها بالضيوف الكرام متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت .

تأتي هذه الإجتماعات ضمن أوجه التعاون المشترك لتبادل الرؤى والخبرات والتنسيق العسكري بين الأشقاء في دول مجلس التعاون والقيادة العسكرية الموحدة.

وفي ختام الجلسه شكر اللواء الركن دكتور خالد علي الكندري الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الجهود المبذولة لإنجاح مثل هذه الإجتماعات والتي تهدف علي توحيد وتطوير مفاهيم الإدارة والقوى البشرية.