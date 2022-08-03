هيئة الرياضة: تدشين نظام التسجيل الالكتروني للموسم الجديد من دوري الوزارات

أعلن نائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع بالهيئة العامة للرياضة الدكتور مشعل الهدبة تدشين نظام التسجيل الالكتروني للنسخة الجديدة من دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الذي سينطلق الشهر المقبل. وقال الهدبة الذي يرأس اللجنة العليا المنظمة لدوري الوزارات في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء أنه تم مناقشة زيادة عدد الوزارات والهيئات المشاركة بعدما نالت النسخة الماضية من الدوري استحسان ورضا المشاركين كافة.

وذكر أن اللجنة استمعت لشرح تفصيلي من قبل ممثلي ادارة نظم المعلومات عن آلية التسجيل الالكتروني إذ يسمح للجهات الرسمية بتسجيل اللاعبين واستلام النموذج الطبي الخاص بكل لاعب مسجل مع بياناته كاملة ودفع الرسوم إلكترونيا واعتماد البيانات عن طريق مسؤولي قطاع الرياضة للجميع.

وأوضح أن التسجيل الالكتروني يعد خطوة ايجابية تتماشى ورؤية (كويت جديدة 2035) والرؤية الحكومية في التحول الرقمي التي أقدمت عليها الهيئة بكافة قطاعاتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الهيئة رأت في تنفيذ التسجيل الالكتروني تسهيلا على الأجهزة الادارية للوزارات والمؤسسات المشاركة بدلا من الحضور لمقر الهيئة مما يسهل عليهم التسجيل واستخراج المستندات المطلوبة.

وبين أن اللجنة العليا قامت بتشكيل اللجان الفرعية لألعاب الموسم الجديد استعدادا لتلقي طلبات المشاركة وتحديد موعد القرعة ومواعيد اقامة المنافسات.