وزير الصحة: ترتيب الأولويات في القطاعات بما يسهم في ترجمة وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وخطة الوزارة

عقد وزير الصحة أ. د. خالد السعيد اجتماعا مع مجلس الوكلاء المساعدين في الوزارة صباح اليوم، وذلك بحضور وكيل الوزارة د. مصطفى رضا، حيث تطرق الإجتماع إلى خطة عمل الوزارة، إذ وجه الوزير الوكلاء المساعدين كلا حسب تخصصه بوضع برنامج محدد للأهداف والمدة، على أن يتضمن التحديات والصعوبات التي قد تواجه القطاع، والحلول المقترحة لتذليلها.

كما وجه الوزير السعيد بترتيب الأولويات في كل قطاع وفق برنامج عمل محدد، بما يسهم في ترجمة وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الموقر، ووفق ما ورد بخطة عمل الوزارة، وتحقيق نتائج ومؤشرات الأداء المستهدفة، بما يتسق مع رؤية الكويت لعام 2035.

كما شدد الوزير السعيد على ضرورة وضع برنامج عمل يلتمس احتياجات المواطن، ويهدف لتحسين جودة الخدمات الصحية خلال مدة محددة، فضلا على ضرورة استكمال التحول الرقمي في قطاعات الوزارة، وتطوير أداء الكوادر الوطنية وملامسة إحتياجاتهم، وتعزيز أنماط الحياة الصحية.