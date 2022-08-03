بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 4.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 4.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 9ر4 نقطة ليبلغ مستوى 02ر7727 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر151 مليون سهم عبر 8680 صفقة نقدية بقيمة 39 مليون دينار (نحو 7ر128 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 9ر13 نقطة ليبلغ مستوى 55ر5865 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 6ر92 مليون سهم عبر 4067 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار (نحو 2ر38 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر1 نقطة ليبلغ مستوى 3ر8621 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 02ر0 في المئة من خلال تداول 16ر59 مليون سهم عبر 4613 صفقة بقيمة 3ر27 مليون دينار (نحو 09ر90 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 03ر4 نقطة ليبلغ مستوى 54ر6164 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر0 في المئة من خلال تداول 8ر83 مليون سهم عبر 3376 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 مليون دينار (نحو 6ر35 مليون دولار).

وكانت شركات ( سنام) و(فيوتشر كيد) و(حيات كوم) و(أريد) الأكثر ارتفاعا أما شركات (وطني) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(جي إف إتش) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أجوان) و(صلبوخ) و(النخيل) و(الأنظمة) الأكثر انخفاضا.