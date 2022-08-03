البلدية: وضع 1626 ملصق ورفع 268 سيارة مهملة و5 عربه متنقلة

في إطار الاهتمام الذي توليه الإدارة العليا في البلدية برفع مستوى النظافة في جميع المحافظات والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت هشتاق ((شارك_ بنظافتها)) وفي إطار الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية بإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بجميع المحافظات على السيارات المهملة والسكراب والقوارب التي تشوه المنظر العام ، أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع أفرع البلدية بالمحافظات تنفيذ جولات ميدانية خلال الفترة من 7/25 إلى 8/2 بجميع المناطق بالمحافظات لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد وقد أسفرت تلك الجولات عن وضع 1626 ملصق إنذار على سيارات مهملة وسكراب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية برفعها بعد انتهاء المهلة المحددة لوضع ملصق الإنذار فضلا عن رفع 268 سيارة مهملة وسكراب ورفع 5 عربات متنقلة و 14 قارب مهمل إلى جانب 21 حاوية .

وفي هذا السياق أوضحت إدارة العلاقات العامة بأن الجولات التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكافة المناطق بجميع المحافظات ، مشيرة إلى أن الجولات الميدانية الني تم تنفيذها من قبل الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير قد اسفرت عن رفع 37 سيارة مهملة وسكراب ورفع 6 قوارب وقد تم إرسالهم لموقع حجز البلدية ووضع 172 ملصق إنذار و رفع 21 حاوية .

وأشارت إلى قيام الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي برفع 86 سيارة مهملة وسكراب ووضع 245 ملصق إنذار إلى جانب رفع قاربين.

ولفتت إلى قيام الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي برفع 30 سيارة مهملة ووضع 70 ملصق إنذار و3 عربات متنقلة لم يلتزم أصحابها بالأماكن المخصصة لهم.

وأضافت بأن الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء قامت برفع 24 سيارة مهملة ووضع 80 ملصق إنذار.

وبينت بأن الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة قامت برفع 71 سيارة مهملة وسكراب ووضع 790 ملصق إنذار على سيارات مهملة فيما قامت الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بوضع 269 ملصق على سيارات مهملة ورفع 30 سيارة مهملة وقد تم إرسالهم لموقع حجز السيارات في البلدية.

وتابعت قائلة بأن جولات المفتشين الميدانية ستتواصل بجميع مراكز النظافة وإشغالات الطرق ومتابعة الباعة الجائلين لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.