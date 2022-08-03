شولتس: توربين “نورد ستريم 1” جاهز للتسليم لروسيا في أي وقت

اتهم المستشار الألماني أولاف شولتس روسيا بشكل غير مباشر باختلاق ذرائع لعرقلة توريد الغاز لألمانيا.

وقال شولتس خلال زيارة لمجموعة تكنولوجيا الطاقة الألمانية “سيمنز إنيرجي” في مدينة مولهايم الألمانية إن التوربين الخاص بخط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1” يمكن استخدامه وتسليمه في أي وقت.

ويوجد التوربين حاليا في مولهايم على نحو مؤقت بعد صيانته في كندا، ومن المنتظر تسليمه لروسيا.

وقال شولتس: “التوربين موجود ويمكن تسليمه، يتطلب الأمر فقط أن يقول شخص ما إنني أريده، ثم سيكون هناك بسرعة كبيرة”، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة لن تكون هناك أي عقبات في طريق نقل الغاز عبر “نورد ستريم 1″، وقال: “كل الأسباب التقنية المقدمة لا يمكن فهمها على أساس الحقائق”.

ومنذ حزيران/يونيو الماضي خفضت روسيا إمدادات الغاز عبر “نورد ستريم 1”.

وبررت شركة الطاقة الروسية “جازبروم” ذلك بعدم وجود التوربين، الذي ترى أنه مهم لزيادة الضغط المطلوب لضخ الغاز من خلاله. واتهمت “جازبروم” مرارا شريكها التعاقدي “سيمنز إنرجي” بعدم إرسال المستندات اللازمة والمعلومات الخاصة بإصلاح التوربين، بينما نفت الشركة الألمانية هذه الاتهامات.

وأكد شولتس أنه لا توجد أسباب لعدم تسليم التوربين، موضحا أنه ليس فقط في حالة ممتازة، بل إن استخدامه أيضا لا يخضع لأي عقوبات متعلقة بالغاز الروسي، مضيفا أنه في ضوء الحرب الروسية في أوكرانيا ينبغي إدراك أنه “يمكن أن تكون هناك في أي وقت حجج مزعومة تؤدي إلى توقف تشغيل شيء ما”.