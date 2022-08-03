صورة أرشيفية

اصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال 12 اخرين في الضفة الغربية

3 أغسطس، 2022
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أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت 12 اخرين بالضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء.

وقال منسق المقاومة الشعبية في قرية (كفر قدوم) شرق مدينة (قلقيلية) مراد شتيوي إن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي بعد مداهمتها من قبل جيش الاحتلال فجر اليوم واندلاع مواجهات.

وأضاف شتيوي في بيان ان إصابة في الظهر وصفتها المصادر الطبية بالمتوسطة فيما أصيب شاب في الساق واخر في الفخذ ونقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار الى ان جنود الاحتلال داهموا منزل ضابط في الامن الوقائي وعبثوا بمحتوياته وطالبوه بتسليم نجله بحجة انه مطلوب.

على صعيد متصل اعتقل جيش الاحتلال 12 فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية بحسب بيان لنادي الأسير.

وقال النادي في بيان إن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين في محافظتي (رام الله) و (جنين) واثنين اخرين في (نابلس) واربعة في (الخليل) و(القدس).

المصدر
كونا
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3 أغسطس، 2022
0 8 دقيقة واحدة

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