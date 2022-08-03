البرلمان العربي يرحب بقرار المبعوث الأممي بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين

رحب البرلمان العربي اليوم الأربعاء بقرار المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة حتى الثاني من أكتوبر المقبل والذي جاء بعد التشاور مع الحكومة اليمنية وموافقتها.

وأشار البرلمان في بيان له أن القرار يتضمن التزاما من كافة الأطراف بتكثيف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت داعيا إلى البناء على هذه الخطوة الإيجابية وصولا إلى تحقيق تقدم في العملية السياسية والذي من شأنه أن يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وأكد أن قرار تمديد الهدنة يسهم في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية ودعم مبادرات الحل السياسي استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات الشعب اليمني وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

وثمن البرلمان العربي جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية وكافة الأطراف في تمديد الهدنة والتي من شأنها أن تفتح المجال أمام إنهاء الحرب التي طال أمدها وتحفظ أمن واستقرار المنطقة.