منظمة التجارة العالمية

تايوان لا تستبعد اللجوء لمنظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع التجاري مع الصين

3 أغسطس، 2022
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صرح وزير مجلس الزراعة التايواني تشن تشي تشونج بأن تايبيه لا تستبعد اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية بعد أن أوقفت الصين استيراد بعض السلع من تايوان مثل الحمضيات وأسماك الاسكاد المجمدة .

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن تشن القول إن حظر الصين لاستيراد الفاكهة من تايوان ينتهك معايير التجارة الدولية.

وصدرت تايوان 13 ألفا و482 طنا متريا من الحمضيات عام 2021، وكان 60% منها إلى الصين.

وقال المسؤول إن تايوان سوف توسع أسواقا جديدة للصادرات وتعزز التصنيع وسلاسل التبريد للمبيعات المحلية؛ كما تتيح الحكومة التمويل والإقراض للمزارعين والصيادين إذا لزم الأمر.

وتهدف الجزيرة لبيع 8 آلاف طن متري من الحمضيات، و5500 طن متري من الأسماك ذات الذيل أبيض الشعر، وألف طن متري من أسماك الاسكاد.

المصدر
د ب أ
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3 أغسطس، 2022
0 12 أقل من دقيقة

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