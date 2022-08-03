الصندوق الكويتي للتنمية و”الأبحاث” يوقعان مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاستشارية للدول النامية

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لتقديم المعونة الفنية والخدمات الاستشارية والدراسات البحثية للدول النامية التي تطلب مساهمات ومنح من الصندوق لتنفيذ مشاريعها الإنمائية.

ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن (الصندوق الكويتي للتنمية) نائب المدير العام وليد البحر وعن معهد (الأبحاث) القائم بالأعمال الدكتور مانع السديراوي.

وقال البحر في تصريح صحفي عقب التوقيع إن مذكرة التعاون تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب والأنظمة البحثية ودعم العلاقات العلمية والبحثية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وأضاف أن هذا التعاون يشمل مجالات المشاريع والأبحاث ودراسات الجدوى وبرامج وسياسات تتعلق في مجال التنمية والتدريب عبر استخدام أفضل السبل العلمية والتكنولوجية والمعرفية والابتكارية.

من جهته قال السديراوي إن الاتفاقية تهدف إلى خلق شراكة في البحث العلمي والمجالات التطبيقية بصفة خاصة وتشجيع الفرق البحثية المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب والأنظمة البحثية.

ويسعى (الصندوق الكويتي للتنمية) إلى إيجاد فرص للتعاون مع شريك وطني يساهم معه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الأهداف التي تسعى إلى القضاء على الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.

ويشارك معهد (الأبحاث) في تطوير ونشر واستخدام أفضل للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة والابتكار لدعم الجهات المستفيدة من القطاعين العام والخاص لما فيه الفائدة للبلاد وغيرها من الدول التي تواجه تحديات مماثلة ولديها فرص مشابهة.