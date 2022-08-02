الداخلية: الفريق البرجس يقوم بجولة تفقدية الى أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية للاطلاع على عملية التسجيل والقبول

الداخلية: الفريق البرجس يقوم بجولة تفقدية الى أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية للاطلاع على عملية التسجيل والقبول

في إطال الجولات التفقدية التي يقوم بها وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس لمختلف القطاعات الأمنية لرفع كفاءة الخدمات وتحديد الاحتياجات الضرورية وتوفير الإمكانيات اللازمة ضمن الإستراتيجية الأمنية التي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الأمني لأجهزة الوزارة.

قام وكيل الوزارة الفريق البرجس يرافقه عدد من القيادات الأمنية قام اليوم الثلاثاء الموافق 2022/08/02 بزيارة إلى أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للإطلاع على آلية استكمال طلبات الإلتحاق للدورات التي تم إطلاقها من قبل قطاع شؤون التعليم والتدريب للعام الدراسي الجديد.

من الجولة التفقدية لأكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الأمنية

في بداية الجولة قام الفريق البرجس بتفقد أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومرافقها التعليمية والتدريبية، ثم استمع إلى موجز عن نظام استكمال طلبات الإلتحاق، والآلية المتبعة والإمكانيات المناسبة التي سخرتها الأكاديمية لاستقبال المتقدمين.

وفي ختام الجولة عبر الفريق البرجس عن شكره وتقديره لقادة وضباط قطاع التعليم والتدريب على ما بذلوه من جهود حثيثة لتسجيل وقبول الدفعات الجديدة التي ستنضم إلى طلاب أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمني.

من الجولة التفقدية لأكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الأمنية