الحكومة اليمنية ترحب بإعلان المبعوث الأممي تمديد الهدنة لشهرين

رحبت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء بإعلان المبعوث الأممي إلى البلاد هانس غروندبرغ تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة والذي جاء بعد التشاور معها وموافقتها.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم اليمني بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي وتسهيل حرية حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن.

وأشارت إلى أن ذلك تحقق فيما يتصل بتسهيل السفر عبر مطار صنعاء ودخول المشتقات النفطية عبر موانئ (الحديدة) لافتة إلى أن الحصار لا يزال مفروضا على مدينة (تعز) التي يعاني أربعة ملايين نسمة من أبنائها “ويل العقاب الوحشي الذي تفرضه الميليشيات الحوثية في انتظار تحقيق وعود الهدنة رغم مرور أربعة أشهر منذ سريانها”.

وشددت على “ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف كل الخروقات الحوثية والشروع الفوري في فك الحصار الهمجي عن مدينة (تعز) وأهلها بالفتح الفوري للطرق الرئيسية في (تعز) وبقية المحافظات وضمان توظيف عوائد موانئ (الحديدة) لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية”.

وجددت الحكومة اليمنية دعمها الجاد لكافة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي 2216.

وكان المعبوث الأممي إلى اليمن قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن اتفاق الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها المتفق عليها لمدة شهرين إضافيين تنتهي في 2 أكتوبر القادم مؤكدا عزمه على تكثيف جهوده مع الطرفين للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق هدنة بعد تقديمه مقترما لهدنة موسعة وتلقي تعليقات جوهرية حوله.