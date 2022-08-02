رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الكونغرس الأمريكي بالاعتراف بدولة فلسطين

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء الكونغرس الأمريكي بالاعتراف بدولة فلسطين بما يساهم في تحقيق حل الدولتين في ظل ما يواجهه هذا الحل من تدمير ممنهج بفعل الإجراءات الإسرائيلية على ارض الواقع.

وقال اشتية خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي بحسب بيان صدر عن مكتبه “إذا كانت الإدارة الامريكية الحالية تؤمن بحل الدولتين على حدود عام 1967 فمن الاجدى بها الاعتراف بدولة فلسطين والتصويت على الاعتراف بنا كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة”.

وأوضح البيان ان اشتية اطلع أعضاء الوفد على آخر التطورات السياسية خاصة سياسة “القرصنة” الإسرائيلية للأموال الفلسطينية وتصعيد انتهاكات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا رئيس الوزراء الى الضغط على إسرائيل من اجل احترام الاتفاقيات الموقعة معها والالتزام بها خاصة السماح باجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس كباقي الأراضي الفلسطينية وفق ما نصت عليه هذه الاتفاقيات ووقف كافة الإجراءات الأحادية من قبل إسرائيل وإعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس.

وشدد على ان إسرائيل تصعد من إجراءاتها على ارض الواقع خاصة مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني الذي يدمر أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا على حدود عام 1967.

وتابع اشتية قائلا “سنستمر في العمل على كسر الامر الواقع الذي تحاول ان تفرضه إسرائيل على ارضنا وشعبنا”.