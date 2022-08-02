وصول أول سفينة حبوب أوكرانية إلى السواحل التركية

وصلت أول شحنة من الحبوب الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، إلى قبالة الساحل الشمالي لإسطنبول على البحر الأسود مساء الثلاثاء، كما أفاد فريق وكالة فرانس برس.

ومن المقرر أن يفتّش السفينة “رازوني” التي انطلقت من أوديسا في جنوب أوكرانيا وترفع علم سيراليون، مسؤولون روس وأوكرانيون الأربعاء قبل تسليم شحنتها البالغة 26 ألف طن من الذرة إلى طرابلس في شمال لبنان، كما أوضحت وزارة الدفاع التركية.

وهذه الشحنة الأولى التي تغادر الموانئ الأوكرانية بموجب الاتفاق الذي وقّع في 22 تموز/يوليو في اسطنبول بين أوكرانيا وروسيا بوساطة تركيا وبرعاية الأمم المتحدة بهدف التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية وارتفاع أسعار الحبوب بسبب توقف الحركة في الموانئ الأوكرانية.

وأفاد فريق من وكالة فرانس برس كان في الموقع أن القارب البالغ طوله 186 مترا وصل قبيل الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (16,00 بتوقيت غرينتش).

وبحسب وزارة الدفاع التركية، من المتوقع أن يكون القارب “عند مدخل البوسفور قرابة الساعة 21,00” (18,00 بتوقيت غرينتش).