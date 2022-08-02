وزير الصحة: الذكرى ال32 للغزو مناسبة لاستذكار بطولات وملاحم الشعب الأبي وشهداء الوطن

قال وزير الصحة الدكتور خالد السعيد اليوم الثلاثاء إن الذكرى ال32 للغزو العراقي الغاشم مناسبة لاستذكار بطولات وملاحم الشعب الأبي وشهداء الكويت الذين سيظلون دوما نموذجا وقدوة نقتدي بها في الوفاء وحب الوطن.

وأشاد السعيد في تصريح صحفي بالجهود التي بذلتها جميع الطواقم والكوادر الصحية خلال فترة الغزو والتي شكلت اروع الصور في التضحيات والإيثار والعطاء مشيرا الى استمرارها في تقديم الخدمات الطبية والبر بقسمها واداء واجبها الوطني والمهني بكل اقتدار.

وأعرب عن الفخر والاعتزاز بالتضحيات التي قدمها شهداء الوطن الابرار وبجهود الكوادر الصحية الوطنية التي حملت الامانة بكل كفاءة واقتدار في سبيل وطنها والتمسك بقيم واخلاقيات المهنة النبيلة حتى تجاوزنا محنة الغزو وتم تحرير الوطن الغالي.