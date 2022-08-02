بلدية الكويت: خطة متكاملة للتصدي لمظاهر المخالفات والتجاوزات على أراضي الدولة

أعلنت بلدية الكويت عن تنفيذ خطة متكاملة للتصدي لكافة مظاهر المخالفات والتجاوزات على أراضي الدولة وإزالة التعديات في المناطق البرية.

وقال المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بعد ترؤسه اجتماع اللجنة التنسيقية ضرورة إعادة الهيبة للقانون من خلال التصدى للمخالفات والتجاوزات على أراضي الدولة وتشديد الرقابة وتطبيق القانون واللوائح والنظم المعمول بها.

وكشف المنفوحي عن بدء فرق البلدية الرقابية تكثيف جولاتها الميدانية وإغلاق السراديب المستغلة تجاريا في المباني الاستثمارية ومخالفات البناء على أسطح العقارات الاستثمارية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام اعتبارا من بعد غد الخميس.

وأضاف أنه تقرر تشكيل فرق ميدانية للبدء بتنفيذ خطة إزالة التعديات في المناطق البرية في محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وذكر أن فرق البلدية أتمت جهوزيتها لانطلاق الحملة بشكل واسع الأسبوع المقبل من خلال توفير المعدات والآليات اللازمة لعملية إزالة التعديات وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى طبقا لجدول زمني معد ووفقا للمواقع المرصودة من قبل الفرق الرقابية في المناطق البرية وتوجيه الإنذارات لإزالتها.

وأعرب المنفوحي عن أمله بتعاون المخالفين وسرعة استجابتهم مع فرق البلدية تجنبا للمساءلة القانونية مشددا أنه لن يكون هناك أي تراخ أو تهاون في عملية إزالة مخالفات وتعديات مناطق البر وثمن في الوقت ذاته التعاون الذي أبدته الجهات الحكومية لإنجاح خطة البلدية في تطبيق القانون.