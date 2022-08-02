الخارجية تعرب عن ترحيب دولة الكويت بإعلان الرئيس الأميركي استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي

أعربت ‏وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء عن ترحيب دولة الكويت بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية جوزيف بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى خطورة العمليات التي قامت وتقوم بها التنظيمات الإرهابية باستهدافها الأمن والاستقرار الدولي وسلامة البشرية.

وشددت على دعم دولة الكويت الكامل لكافة الجهود الدولية الساعية لاجتثاث ظاهرة الإرهاب لتنعم البشرية بالأمان والعالم بالأمن والاستقرار.