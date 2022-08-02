رئيس البرلمان العراقي يرحب بمبادرة رئيس الوزراء لحل الازمة السياسية

اعرب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء عن ترحيبه بالمبادرة التي اطلقها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي امس لحل الازمة السياسية المتفاقمة من خلال اجراء انتخابات نيابية بتوقيتات محددة.

وقال الحلبوسي في تغريدة على موقع تويتر انه يؤيد مبادرة رئيس الوزراء لايجاد صيغة حل بشان الاحداث التي تشهدها البلاد عبر جلوس الجميع الى طاولة الحوار.

ودعا الى المضي بخطوات عملية لحل الازمة الراهنة وصولا الى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محددة.

ودعا الكاظمي يوم امس الفرقاء السياسيين في بلاده للحوار ووضع خارطة طريق لحل الازمة المتفاقمة هناك.

وتضمنت مبادرة الكاظمي الدعوة الى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الاطراف لوضع خريطة طريق للحل.

ويشهد العراق حاليا ازمة سياسية حادة تجسدت باعتصام اتباع التيار الصدري داخل مجلس النواب رفض المساعي غريمهم الاطار التنسيقي بتشكيل حكومة جديدة.