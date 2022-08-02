بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 43.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 43.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 7ر43 نقطة ليبلغ مستوى 08ر7722 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 56ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر282 مليون سهم عبر 11966 صفقة نقدية بقيمة 4ر63 مليون دينار (نحو 2ر209 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر45 نقطة ليبلغ مستوى 56ر5851 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 77ر0 في المئة عبر تداول 8ر203 مليون سهم من خلال 5845 صفقة نقدية بقيمة 8ر22 مليون دينار (نحو 2ر75 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر43 نقطة ليبلغ مستوى 9ر8619 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 51ر0 في المئة عبر تداول 4ر78 مليون سهم في 6121 صفقة بقيمة 5ر40 مليون دينار (نحو 6ر133 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر67 نقطة ليبلغ مستوى 51ر6160 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 08ر1 في المئة عبر تداول 8ر190 مليون سهم من خلال 4990 صفقة نقدية بقيمة 9ر21 مليون دينار (نحو 2ر72 مليون دولار).

وكانت شركات (فنادق) و(وثاق) و(أجوان) و(مواشي) الأكثر ارتفاعا أما شركات (جي إف إتش) و(وطني) و(بيتك) و(إستهلاكية) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (حيات كوم) و(إستهلاكية) و(ساحل) و(الخليجي) الأكثر انخفاضا.