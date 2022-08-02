سمو ولي العهد يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء كما قدم لسموه الوزراء كلا من:

طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة.

الدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

عيسى أحمد محمد حسن الكندري وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية.

الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عبدالرحمن بداح المطيري وزيرا للاعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب.

الدكتور علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

الدكتور خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة. – عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة. – فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة. وقد وجه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله كلمة سامية هذا نصها:

“بسم الله الرحمن الرحيم سمو الأخ الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ..

الأخوة الوزراء: يسرني أن أنقل إليكم تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وتهاني سموه رعاه الله وتهانينا لكم باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها.

كما لا يفوتني الإعراب عن خالص الشكر لأخي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على ما بذله من جهود مخلصة ومن تفان في خدمة الوطن العزيز طوال فترة رئاسته لمجلس الوزراء سائلا المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والعافية كما أعبر عن شكري للأخوة الوزراء السابقين الذين أدوا مسؤولياتهم بكل إخلاص متمنيا لهم كل التوفيق.

إنكم أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة حملتموها تجاه الوطن والمواطنين والتي أنتم أهل لها لا سيما في هذه المرحلة الهامة التي تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد والعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على تلمس وحل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية.

سائلين المولى تعالى أن يسدد خطاكم لكل ما فيه خير لوطننا الغالي وتحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد (حفظه الله ورعاه).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..”

وألقى سمو الشيخ أحمد نواف الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء كلمة هذا نصها:

“سيدي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظكم الله وراعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد تلقيت بكل التقدير والاعتزاز تكليف سموكم لشخصي والأخوة الوزراء بحمل أمانة تسيير مسؤولية العمل الوزاري في فترة من تاريخ وطننا الغالي حافلة بالتحديات الجسام وتتطلب بذل كل الجهد وتقديم الغالي والنفيس لتحقيقات متطلباتها.

ويطيب باسمي واخواني الوزراء أن نرفع لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد .. وإلى سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكما أسمى آيات الشكر والتقدير على الثقة الغالية التي كلفتمونا بها.

ولقد استمعنا جميعا إلى توجيهات سموكم التي تفضلتم بها بوجوب تسخير كل الطاقات من أجل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين والعمل على تصحيح المسار السياسي في المرحلة القادمة ان شاء الله وفق مضامين خطابكم السامي حفظكم الله ورعاكم الموجه إلى أبناء الكويت الغالية بتاريخ 22/6/2022.

ونعاهد الله ثم نعاهدكم سيدي سمو ولي العهد أن نكون عند حسن ظن سموكم في تنفيذ وترجمة التوجيهات والمضامين السامية السديدة لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير ولسموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم .

ندعو الله سبحانه أن يعيننا على البر بقسمنا وتحمل المسؤولية والقيام بأعبائها على الوجه الأكمل وأن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير وسموكم حفظكم الله ورعاكما.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.