“زين” أفضل شركة في الحوكمة المؤسسية في الكويت المجموعة تفوز بالجائزة للعام الثاني على التوالي من مؤسسة "وورلد فاينانس"

أعلنت مجموعة زين (المُدرجة في بورصة الكويت تحت الرمز ZAIN) عن فوزها بجائزة “أفضل شركة في الحوكمة المؤسسية (Best Corporate Governance) ” عن العام 2022 في الكويت للعام الثاني على التوالي ضمن الجوائز السنوية لمجلة وورلد فاينانس (World Finance).

وكشفت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن الجائزة تبرز التزامها بتحقيق بيئة الحوكمة الشاملة داخل عملياتها، وتطبيق إطار عمل سليم لحوكمة الشركات بما يتماشى مع القوانين واللوائح والممارسات المعمول بها، التي تواكب لوائح تنظيم حوكمة الشركات.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن لجنة التحكيم منحتها الجائزة للعام الثاني على التوالي تقديراً لالتزامها بتحقيق الشفافية والنزاهة في ممارسات الحوكمة، وإعدادها لكافة التقارير الخاصة بمجالات علاقات المستثمرين (Investor Relations)، وتقارير الاستدامة وقيادة الفكر، إذ تسعي إلى تحقيق أهداف طويلة الأجل في ممارسات عملياتها مع ضمان المساءلة، وبصفتها مؤسسة رائدة مدرجة في “السوق الأول”، فإن زين تلتزم تماما بتطبيق اللوائح الصادرة عن جميع الهيئات الرقابية المالية في الكويت بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وبورصة الكويت، وتسعى إلى تطبيق أعلى معايير الحوكمة العالمية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي “تتويجنا للعام الثاني على التوالي كأفضل شركة في حوكمة الشركات في الكويت يؤكد التزامنا بتزويد جميع أصحاب المصلحة بأدوات الوصول إلى كافة البيانات بأقصى قدر ممكن من الشفافية، فهذه الجائزة تبرز نظام الحوكمة السليم الذي تنتهجه عمليات المجموعة، وهو ما يتسق مع التزامنا بتحقيق عنصري الجودة والكفاءة في كافة أعمالنا في أسواق في الشرق الأوسط”.

وأضاف الخرافي قائلا “نسعى في زين بشكل استباقي إلى تجاوز الحد الأدنى لمتطلبات الإفصاح، وهو ما يعزز من مســتوى الثقــة لدى مســاهمينا، كما تعد جهودنا المستمرة في الالتزام بتحقيق العناصر الأساسية للحوكمة الرشيدة من الشفافية والمشاركة والمساءلة مؤشراً على إلمام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بطبيعة التحديات التشغيلية والتنظيمية والمخاطــر التي تحيط بها، بالتالي تعزيز قدرات المجموعة في إدارة هذه المخاطر”.

وتعد مجموعة زين من المؤسسات الرائدة في أسواق المنطقة التي تتبنى ممارسات الحوكمة السليمة، التي تساعدها في الحد من المخاطر، وتسهيل رقابة مجلس الإدارة الفعالة على الإدارة التنفيذية، وذلك من خلال مراقبة تنفيذ السياسات، والمساءلة، والاستجابة.

الجدير بالذكر أن وورلد فاينانس (World Finance) من المؤسسات الدولية التي تنتشر في عدد كبير من الأسواق العالمية، وتهتم شبكة أعمالها بتغطية صناعة المال والأعمال، وهي من المؤسسات الدولية التي تقدم جوائز سنوية منتظمة بعد تحليل موسع لمنصات الحوكمة الأكثر تنوعاً، إذ تعمل حوكمة الشركات على تعزيز الضوابط الداخلية القوية لتحسين نزاهة البيانات المالية، وإرساء ثقافة الامتثال، كما تساعد أطر الحوكمة السليمة على كسب ثقة السوق وجذب المستثمرين العالميين.

وكانت هيئة اسواق المال في دولة الكويت أصدرت قواعد الحوكمة للشركات الخاضعة لرقابتها في 11 قاعدة، وكل قاعدة احتوت على مجموعة من المبادئ منها : بناء هيكل متوازن لمجلس الادارة لضمان استقلاليته، التحديد السليم للمهام والمسؤوليات، خلق القيمة من خلال اختيار أشخاص من ذوي الكفاءة لعضوية مجلس الادارة والادارة التنفيذية، مراقبة وتقييم الأداء بشكل مستمر، ضمان نزاهة البيانات المالية، وضع نظم سليمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، تعزيز السلوك المهني والقيم الاخلاقية، الافصاح والشفافية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب، إدراك دور أصحاب المصالح، أهمية المسئولية الاجتماعية.

وتلتزم مجموعة زين بأعلى معايير الحوكمة ، ويعمل مجلس إدارة المجموعة والإدارة التنفيذية على التأكد من أن ثقافة الالتزام بالامتثال للقوانين واللوائح وأفضل الممارسات في ما يتعلق بالحوكمة متجذرة في جميع أنشطتها وعملياتها وعقودها وجوانب أعمالها المختلفة، إذ تضع زين الامتثال على رأس أولوياتها، ويُنظر إلى تعزيز وتحسين الحوكمة باعتباره أولوية مستمرة بالنسبة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بهدف الحفاظ على النمو المستدام وفقا لقيم المجموعة، وذلك لتلبية توقعات جميع أصحاب المصلحة.

ودأبت زين على المحافظة على أن تكون متوافقة مع المعايير واللوائح التي تضعها وزارة التجارة والصناعة وبورصة الكويت وهيئة أسواق المال وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، وهيئة مكافحة الفساد، وجهاز حماية المنافسة وغيرها من الكيانات التنظيمية، وعلاوة على ذلك – وبالنظر إلى إعادة التصنيف الأخيرة لسوق الكويت كسوق ناشئة من جانب كلٍ من مؤشرات FTSE وستاندارد آند بورز وMSCI – تسعى زين جاهدة إلى تحسين عملياتها التجارية لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

إن حقوق المساهمين هي حجر الأساس في نموذج الحوكمة، لذا تعمل إدارات علاقات المستثمرين وحوكمة الشركات في مجموعة زين على زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بممارسات الحوكمة والممارسات الاجتماعية والبيئية (ESG)، استجابة للاتجاهات العالمية وأفضل الممارسات، حيث وضعت زين سياسات جديدة تعمل على زيادة الشفافية بالإضافة إلى التركيز على المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، هذه السياسات والإجراءات تأخذ في الاعتبار التحديات والمخاطر على المدى القصير والطويل.

يذكر أن أولويات العمل الاستراتيجية الرئيسية لمجموعة زين تتمثل في تعظيم حقوق أصحاب المصلحة من خلال ابتكار أعمال تواكب التطورات الحاصلة في أسلوب الحياة الرقمي، وهي تبحث في ذلك تحقيق الكفاءة التشغيلية والتنوع في أعمالها لزيادة روافد التدفقات النقدية، ومن ثم تعزيز حقوق للمساهمين.