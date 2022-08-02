البلدية: تحرير 250 مخالفة إعلانات ورفع وإزالة 1255 إعلان عشوائي

كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية تنفيذ جولات تفتيشية على المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الموازية على مدار شهر يوليو الماضي بعموم مناطق محافظة مبارك الكبير للتأكد من التزامهم بالقوانين واللوائح فضلا عن إزالة الإعلانات العشوائية التي تشوه المنظر العام وتسبب الحوادث مشيرة إلى رفع وإزالة 1255 إعلان عشوائي من الشوارع والميادين.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة طلال عقاب حرص الفريق الرقابي بالإدارة على تطبيق المحلات شروط وضوابط البلدية الواردة بلائحة المحلات والإعلانات من خلال تنفيذ جولات تفتيشية على المحلات التجارية والأسواق الموازية بكافة مناطق المحافظة.

وأشار الى أن الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها خلال شهر يوليو الماضي على المحلات التجارية بعموم مناطق المحافظة قد اسفرت عن تحرير 250 مخالفة تضمنت إقامة إعلان بدون ترخيص و عدم تجديد ترخيص الإعلان، إضافة اعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص وذلك بعد الكشف علي 1486 محل فضلا عن تحرير 24 أمر صلح و رفع وإزالة 1255 إعلان عشوائي من الساحات والميادين.

وأشار إلى أن الإعلانات العشوائية التي تمت إزالتها قد تضمنت 270 إعلان كرتون ،21 إعلان مصنوع من الحديد، 107 إعلان قماش و857 إعلان ورقي .

وأكد على تواصل الجولات التفتيشية على المحلات والأسواق الموازية خلال الفترتين الصباحية والمسائية للفريق الرقابي واتخاذهم كافة الاجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.

ودعا العقاب المواطنين والمقيمين بعدم وضع إعلانات مخالفة بالشوارع والميادين والالتفاتات من شأنها تشويه المنظر العام وتسبب الحوادث لإعاقتها الرؤية عن قائدي السيارات.