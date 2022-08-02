السعودية ترحب باعلان الرئيس الامريكي قتل زعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري

اعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الامريكي جو بايدن عن استهداف وقتل زعيم تنظيم (القاعدة) الإرهابي أيمن الظواهري.

وافادت في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية (واس) بأن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية “مقيتة” في الولايات المتحدة والسعودية وعدد من دول العالم قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن فيهم مواطنون سعوديون.

وقالت ان حكومة المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها مناشدة جميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.

وكان الرئيس الأمريكي قد اكد امس الاثنين قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة نفذتها طائرة أمريكية مسيرة (من دون طيار) في أفغانستان السبت الماضي.

وقال بايدن في كلمة له بالبيت الأبيض إن “التخطيط لهذه المهمة تم بعناية لتقليل مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين الآخرين ” مؤكدا أن ” لا أحد من أفراد عائلة الظواهري أصيب بأذى ولم تقع إصابات بين المدنيين”.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل إظهار عزمها في الدفاع عن الشعب الأمريكي وحمايته ممن يسعون لإلحاق الأذى به.

وتولى الظواهري زعامة تنظيم القاعدة في 16 يونيو 2011 خلفا لأسامة بن لادن الذي قتل في غارة أمريكية بباكستان في شهر مايو من العام نفسه.

ويعد الظواهري الرجل الثاني في (القاعدة) واهتم بتدبير الكثير من عمليات التنظيم وعرضت الولايات المتحدة مكافأة 25 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومة تقود للقبض عليه.