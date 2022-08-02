من الجولة التفقدية

قوة الإطفاء: تفقد عدد من الحسينيات في محافظة العاصمة للإطلاع على اشتراطات الأمن والسلامة

2 أغسطس، 2022
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قام مدير إدارة وقاية محافظة العاصمة في قوة الإطفاء العام العميد مهندس رائد عبدالرحمن ابراهيم بجولة تفقدية مساء أمس على عدد من الحسينيات في المحافظة، وذلك للإطلاع على اشتراطات الأمن والسلامة وخطة قطاع الوقاية التي بدأ العمل بها فعليا منذ اليوم الأول من شهر محرم.

من الجولة التفقدية

وقد ناقش العميد رائد عبدالرحمن مع أصحاب الحسينيات إجراءات الوقاية والسلامة من الحريق، وشدد على ضرورة التعاون مع فرق قوة الإطفاء العام وتنفيذ التعليمات وفقا للخطة المعدة لحماية الأرواح والممتلكات مشيدا في الوقت نفسه بتعاون أصحاب الحسينيات وتفهمهم لجميع الاشتراطات التي وضعت لتحقيق السلامة والوقاية من الحريق.

من الجولة التفقدية

وذكر بأن وجود رجال الإطفاء في الحسينيات ومحيطها نابع من حرص قوة الإطفاء العام على سلامة الجميع لتحقيق الأمن المجتمعي في دور العبادة والحسينيات خلال هذه المناسبات الدينية.

المصدر
قوة الإطفاء
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2 أغسطس، 2022
0 48 دقيقة واحدة

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