رئيس الوزراء العراقي يدعو الفرقاء للحوار ووضع خارطة طريق لحل الازمة في بلاده

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين الفرقاء السياسيين في بلاده الى الحوار ووضع خارطة طريق لحل الازمة المتفاقمة هناك.

وقال الكاظمي في بيان انه حرصا على الدولة ومؤسساتها وحقنا للدم العراقي فإنه يدعو جميع الاطراف الى تبني أجواء التهدئة ودعم مؤسسات الدولة عبر ثلاث خطوات.

وأوضح ان الخطوة الاولى تتمثل بتعاون المتظاهرين مع القوات الامنية واحترام مؤسسات الدولة واخلائها والالتزام بالنظام العام في حين أن الخطوة الثانية هي التزام القوات الامنية بالدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الرسمية ومنع اي اعتداء عليها بكل الطرق القانونية.

وأشار الى أن الخطوة الثالثة تتمثل بحوار وطني عبر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الاطراف لوضع خارطة طريق للحل.

ويشهد العراق حاليا ازمة سياسية حادة تجسدت باعتصام اتباع التيار الصدري داخل مجلس النواب رفضا لمساعي غريمهم الاطار التنسيقي لتشكيل حكومة جديدة.