بوتين يؤكد أن “لا رابحين” في أي حرب نووية

بوتين يؤكد أن “لا رابحين” في أي حرب نووية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أنه لا يمكن أن يكون هناك “رابحون” في حرب نووية لا ينبغي “إطلاق العنان لها أبدًا”.

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر العاشر للبحث في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي افتُتح في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، شدّد على أن روسيا بقيت وفيّة لـ”نصّ وروح” المعاهدة.

وقال “لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية ولا ينبغي إطلاق العنان لها أبدًا”.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والغرب منذ أن أرسل بوتين قواته إلى أوكرانيا لغزوها في 24 شباط/فبراير.

وانتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الاثنين روسيا لتصريحاتها “غير المسؤولة والخطيرة” بشأن احتمال نشر أسلحة نووية.

منذ بدء التدخل الروسي في أوكرانيا، أطلق بوتين تهديدات مبطّنة تشير إلى احتمال نشر روسيا الأسلحة النووية التكتيكية التي يعتبر الجيش الروسي أنه قد يستخدمها لإجبار الخصم على التراجع.