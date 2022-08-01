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واشنطن: الصين تتموضع لاستعراض قوة عسكري محتمل حول تايوان

1 أغسطس، 2022
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رجّحت واشنطن، الاثنين، أن الصين في حالة “تموضع” لاستعراض قوة عسكري محتمل حول تايوان، يتخلله إطلاق صواريخ، قبيل زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

وقال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي: “يبدو أن الصين تتموضع لاتخاذ مزيد من الخطوات المحتملة في الأيام المقبلة”، ما “قد يشمل استفزازات عسكرية مثل إطلاق صواريخ في مضيق تايوان أو حول تايوان”، مشيراً أيضاً إلى “احتمال دخول جوي على نطاق واسع إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية”.

المصدر
أ ف ب
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1 أغسطس، 2022
0 30 أقل من دقيقة

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