مدير جامعة الكويت يلتقي بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والهيئة الإدارية وطلبة وطالبات كلية التربية

التقى مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي يوم الاثنين 2022/8/1 بأسرة كليةالتربية ممثلة بأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والهيئة الإدارية وطلبة وطالبات الكلية، وذلك بحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط الأستاذ الدكتور أسعد الراشد، والقائم بأعمال مدير الجامعة للشؤون العلمية الأستاذ الدكتور محمد الأنصاري، والقائم بأعمال الشؤون الأكاديمية المساندة الأستاذ الدكتور محمد الملا، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث الدكتور علي المطيري، والقائم بأعمال عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور فايز الظفيري.

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بدايةً رحب القائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د. فايز الظفيري بمدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي، وبالهيئة الأكاديمية والإداريين وطلبة وطالبات كلية التربية، كما شكر مدير الجامعة على هذا اللقاء الذي من شأنه تقوية العلاقة بين الإدارة العليا للجامعة والكليات ومراكز العمل المختلفة.

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ومن ثم قام أ.د فايز الظفيري بالتعريف بالكلية ونشأتها وأقسامها وأنشطتها والبرامج التي تقدمها.

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وبدوره أكد مدير الجامعة أ.د. الرومي أن الهدف من هذه اللقاءات التعرف على الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل فيما يصب بمصلحة الطلبة الذين يعدون من أهم الركائز التي تهتم بها جامعة الكويت، حيث قدّم أ.د. يوسف الرومي عرضًا بعنوان (فجر عصر جديد) يتناول أهم إنجازات الإدارة الجامعية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

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بعد ذلك قام مدير الجامعة ونوابه والحضور بجولة في المعرض الذي أقامته الكلية تحت عنوان فجر عصر جديد لدعم المواهب الطلابية في كلية التربية.

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وفي النهاية قامت الطالبة رند شرحبيل بتقديم درعٍ تذكارية نيابة عن الكلية، وقد أثنى أ.د فايز الظفيري على هذه الزيارة متمنيًا استمرارية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها رفع اسم جامعة الكويت ومنتسبيها.

من الفعالية