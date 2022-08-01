الإحصاء: ارتفاع التضخم في الكويت بنسبة 4.42 بالمئة في يونيو الماضي على أساس سنوي

الإحصاء: ارتفاع التضخم في الكويت بنسبة 4.42 بالمئة في يونيو الماضي على أساس سنوي

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 42ر4 في المئة في شهر يونيو الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 40ر0 في المئة في يونيو الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 04ر8 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021 بينما لم يتغير مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) وبقي مستقرا عند 135 نقطة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 15ر6 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 17ر2 في المئة فيما ارتفع معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 18ر2 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 13ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 77ر3 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 29ر2 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 78ر3 في المئة في حين قفزت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 05ر19 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في يونيو الماضي بنسبة 67ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 21ر3 في المئة.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين إما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات المالية والنقدية.