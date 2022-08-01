قتيلان في حريق في كاليفورنيا هو الأكبر هذا العام يجتاح مساحات جافة مدمرا منازل

قتيلان في حريق في كاليفورنيا هو الأكبر هذا العام يجتاح مساحات جافة مدمرا منازل

سعت عناصر الاطفاء في شمال كاليفورنيا الاثنين لإخماد حريق هو الأكبر الذي تشهده الولاية هذا العام وأدى إلى سقوط قتيلين بعد أن اتسعت رقعته في عطلة نهاية الاسبوع وأرغم آلاف الأهالي على الفرار هربا من النيران التي دمرت منازلهم.

أتى حريق ماكيني بعدما أججته رياح عاتية وعواصف رعدية على مساحات جافة في الولاية الأحد امتدت على مساحة تزيد عن 52500 فدان في غابة كلاماث الوطنية في جنوب كاليفورنيا قرب مدينة يريكا، ولم يتم اخماده الاحد بحسب أجهزة الاطفاء في كاليفورنيا (كالفاير).

شهدت ولاية كاليفورنيا وأجزاء أخرى من غرب الولايات المتحدة حرائق غابات ضخمة في السنوات الأخيرة جراء الجفاف وارتفاع درجة حرارة الأرض.

وهذا أكبر حريق غابات منذ مطلع العام في كاليفورنيا التي سبق أن اجتاحتها الكثير من الحرائق هذا الصيف.

وفقًا لمكتب المسؤول عن مقاطعة سيسكيو، عثرت فرق الإطفاء الأحد على جثتين داخل سيارة محترقة في موقف منزل في بلدة كلاماث ريفر – في مسار الحريق.

وفي حديثه لقناة ABC News قال جيريمايا لارو إن فرق الإطفاء تعتقد أن الزوجين حوصرا وسط النيران التي امتدت بسرعة أثناء محاولتهما الفرار.

وأعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم حالة طوارئ السبت وقال إن الحريق “دمر منازل” و”يهدد بنى تحتية حيوية” في أعقاب اندلاعه الجمعة.

وقال نيوسوم في بيان إن الحريق “اشتد وانتشر بفعل المساحات الجافة السريعة الاشتعال والجفاف الشديد ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح والعواصف الرعدية”.

وصدرت أوامر لأكثر من 2000 مواطن بإخلاء منازلهم، فيما تلقى نحو 200 آخرين تحذيرات بهذا الصدد، وفق أجهزة الطوارئ في كاليفورنيا، غالبيتهم في مقاطعة سيسيكيو.

وغرد مسؤول الأجهزة الأمنية في مقاطعة سيسيكيو إن “على سكان المناطق المحيطة أن يكونوا على على أهبة الاستعداد للمغادرة إن لزم الأمر. رجاء لا تترددوا في إخلاء منازلكم”.

وأغلق الطريق السريع 96 وطريق ماكيني كريد جنوب شرق نهر كلاماث، أمام حركة المرور بحسب كالفاير.

وقال أحد أهالي يركا ويدعى لاري كاسل لصحيفة “ساكرامنتو بي” إنه وضب مع زوجته بعض المقتنيات وكلابهما الثلاثة لمغادرة المنطقة وتمضية الليل خارجها، لإن حرائق أخرى في السنوات الأخيرة علمتهما أن الوضع قد يصبح “خطرا جدا”.

واندلع الحريق غير المسبوق بعد أيام على حريق هو الأكبر في وسط كاليفورنيا.

وكان حريق “أوك فاير” قرب حديقة يوسيميتي الوطنية قد اندلع في منتصف أيلول/يوليو وانتشر بسرعة مدمرا 41 منزلا ومجبرا السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص.

ولا تزال كاليفورنيا التي تشهد جفافا قاسيا معرضة لخطر الحرائق لمدة أشهر.

شهد الغرب الأميركي في السنوات الأخيرة حرائق غابات بحجم وشدة استثنائيين مع إطالة ملحوظة لموسم الحرائق، وهي ظاهرة ينسبها العلماء إلى احترار المناخ.